Real Madrid - Zidane frustré par le manque de réalisme de ses joueurs

Le Real Madrid a été accroché par la Real Sociedad (1-1) ce lundi lors de la 25ème journée de Liga. Une rencontre dominée par la Maison Blanche mais qui a cruellement manqué de réalisme. Alors que les Merengue ont terminé ce match avec 20 frappes tentées, seulement trois ont trouvé le cadre. Présent en conférence de presse, Zinédine Zidane a fait part de sa frustration de ne pas avoir remporté les trois points.

"Je n'ai pas aimé comment on a commencé le match. On a vite changé et on a dominé le match. On a eu trois ou quatre occasions de but, mais on n'en met aucune. En seconde période aussi, on a eu beaucoup d'occasions et on en met une seule. On perd deux points à la maison. Mais bon, je suis content de ce que l'on a fait. Je crois qu'on méritait plus, surtout au vu de nos occasions. Eux, ils en ont eu une et l'ont mise dedans. Mais nous aussi, on a eu des matchs où on ne méritait peut-être pas de gagner" a reconnu le technicien madrilène.