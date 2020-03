Real Madrid - Zidane maintient le flou sur son avenir

Revenu sur le banc du Real Madrid il y a un an quasiment jour pour jour, Zinédine Zidane n'est pas encore parvenu à effacer tous les maux de la saison passée. En tête de la Liga après la victoire lors du Clasico (2-0), le Real est en mauvaise posture en Ligue des Champions (défaite 1-2 face à Manchester City lors 8e de finale aller) et n'est plus en course en Copa. Ces dernières semaines, les critiques ont fusé suite à l'enchaînement de mauvais résultats et Zidane n'y a pas échappé. A la veille d'un déplacement sur le terrain du Bétis Seville (21h), l'entraîneur français s'est montré vague sur son futur, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2022.

"La certitude que je vais continuer n'existe pas. Ce qui importe, c'est ce que je fais chaque jour. Je me sens soutenu par le club. Nous tirons tous dans le même sens mais nous savons comment ça fonctionne. Aujourd'hui je suis l'entraîneur du Real Madrid, mais cela peut changer. Personne ne m'a appelé. C'est une joie de vivre chaque jour avec les joueurs" a commenté le champion du monde 98. Ces dernières heures, son nom a été évoqué à la Juventus Turin pour remplacer Maurizio Sarri la saison prochaine.