Real Madrid - Zidane mise sur la carte de l'unité

Soirée de gala en vue du côté du Santiago Bernabéu. Dimanche soir, l'antre madrilène sera le théâtre du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (21h) en clôture de la 26ème journée de Liga. Actuellement, les deux équipes connaissent des dynamiques différentes puisque le Barça a enchaîné quatre victoires de rang en Liga alors que le Real reste sur un nul et une défaite. De plus, les Merengue sont en grand danger en Ligue des Champions après leur défaite à domicile face à Manchester City lors du match aller (1-2) des 8es de finale. Avant la réception du Barça, Zinédine Zidane a appelé à l'unité afin de sortir de cette "période délicate".

"Nous devons garder un état d'esprit positif. Nous ne sortirons de cette situation qu'en restant forts et en n'écoutant pas ce que les gens disent de nous. Je peux comprendre pourquoi nos fans sont contrariés mais nous en avons besoin et ils ont besoin de nous. Nous donnerons tout sur le terrain. J'ai dit que si nous perdions deux matchs, je serais critiqué et c'est ce qui se passe. Mes joueurs sont les meilleurs et nous allons essayer de renverser la situation. C'est une situation délicate mais nous allons essayer de gagner quelque chose" a affirmé l'entraîneur français.