Real Madrid - Zidane ne compte pas faire de la figuration en Supercoupe d'Espagne

Interrogé en conférence de presse ce mardi à la veille du match face à Valence pour le compte des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne (mercredi à Jeddah, en Arabie Saoudite), l'entraîneur Merengue Zinédine Zidane n'a pas caché ses ambitions. "C'est la première édition en Arabie saoudite et la compétition constitue un immense espoir. On est ici pour elle, on ne vient pas ici pour se promener. C'est une compétition importante et on veut tout donner pour faire un grand match demain. Ce n'est pas comme jouer un match de Liga : les deux équipes jouent à l'extérieur, c'est un seul match sec, il y a des blessés... Tout change, mais notre mentalité, elle, ne change pas".

Même si ZZ devra faire sans Bale (malade), Benzema (touché à la jambe gauche) ou encore Hazard (toujours à l’infirmerie), la qualification pour la finale est le principal objectif. "Il n'y a pas de favori. Les quatre équipes qui sont ici sont les quatre favoris pour l'emporter. La seule chose à laquelle on pense, c'est notre match de demain. C'est une demi-finale, mais pour nous, ce sera une finale".