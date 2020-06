Real Madrid - Zidane ne sera pas entraîneur plus de vingt ans

Après avoir encensé sa charnière Ramos/Varane, Zinédine Zidane a abordé son avenir d'entraîneur, aujourd'hui en conférence de presse à la veille du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (22h00). "Je ne sais pas de quoi sera fait mon futur. Je n’ai rien prévu, rien planifié. Ce qui m’anime, c’est le quotidien", raconte l'ancienne star de l'équipe de France (1994-2006).

"Dans ma tête, j’ai toujours été un footballeur. J’ai joué au football pendant presque 18 ou 19 ans. J’avais dit à l’époque que je ne serais jamais entraîneur. Je le suis aujourd’hui. Nous verrons. Mais pas vingt ans, c’est certain. Être coach m’épuise beaucoup. Je me sens meilleur footballeur qu’entraîneur. Et il y avait de meilleurs footballeurs que moi." En attendant, le technicien français mène un Real en tête de la Liga, à égalité de points avec le Barça (68), mais devant au goal-average.