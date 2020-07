Real Madrid - Zidane ne veut pas parler du titre

Alors que le Real Madrid, leader de la Liga (80 points), n'a plus que trois matches à disputer cette saison en championnat, l'entraîneur de la Casa Blanca, Zinédine Zidane, préfère ne pas trop se projeter.

"Le stress, il est naturel, mais aussi obligatoire. Je ne pense pas qu'il y ait un stress particulier. C'est la dernière semaine, il nous reste trois matches à jouer et à finir, et toute notre énergie doit se tourner simplement vers le match contre Grenade. Ici, on ne fait aucun calcul. On ne pense qu'à jouer les matches. On est tous concentrés uniquement sur le match de demain", a lâché le technicien français face à la presse.

Pour rappel, en cas de succès contre Grenade, lundi soir (22 heures) en clôture de la 36ème journée, la Maison Blanche n'aura plus que deux petits points à prendre en deux rencontres pour être assurée de terminer en tête de la Liga.