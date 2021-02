Real Madrid - Zidane pousse un coup de gueule contre des journalistes

Le Real Madrid n'a remporté que deux de ses six matchs cette année et la tension monte petit à petit dans la capitale. Éliminé de la Supercoupe d'Espagne et de la Coupe du Roi, Zinédine Zidane serait la sur la sellette selon les informations de plusieurs médias espagnoles. Pour la majorité d'entre eux, l'ancien international français ne sera plus sur le banc du club madrilène la saison prochaine.

"Tu me demandes ça sérieusement ? Si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire, que chaque jour je suis viré ? On veut juste travailler avec les joueurs, continuer à nous battre. La saison dernière nous avons remporté la Liga. Alors nous avons le droit de défendre de notre titre" a répondu l'ancien milieu de terrain madrilène à un journaliste espagnol, avant de s'attaquant à un journaliste français. "Est-ce que ça me fait plaisir d’entendre que je suis dehors à chaque fois qu’on fait un mauvais match ? Et bien non, je ne suis pas content. Je suis remonté, je ne suis pas content car j’estime que je ne mérite pas ce traitement" a déclaré l'entraineur de la Maison Blanche.