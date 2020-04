Real Madrid - Zidane réunit son groupe en visioconférence

Suite à la contamination du basketteur madrilène Trey Thompkins au début du mois de mars, le Real Madrid avait annoncé le 12 mars dernier se mettre en quarantaine. Depuis, comme dans la très grande majorité des clubs européens, c'est depuis leur domicile que les joueurs merengue s'entraînent et se maintiennent en forme en attendant une éventuelle reprise du championnat espagnol. Et malgré l'impossibilité de se réunir à Valdebebas, le centre d'entraînement du club, les joueurs restent en contact grâce aux technologies.

Comme l'indique AS, Zinedine Zidane a convoqué ses joueurs vendredi après-midi pour participer à une visioconférence. A 17h, les 25 joueurs de l'effectif se sont donc connectés pour discuter et prendre des nouvelles de chacun. Lors de cette réunion, le football n'était qu'un thème secondaire, les joueurs ayant davantage évoqué leurs situations familiales respectives et leurs états de santé.