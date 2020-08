Real Madrid - Zidane s'enflamme pour le duo Neymar-Mbappé

Il aimerait probablement les compter parmi ses disciples au Real Madrid. Ce sera peut-être le cas un jour, d'ailleurs. En attendant, Zinedine Zidane continue d'observer les performances de Kylian Mbappé et Neymar sous les couleurs du PSG, et ce qu'il voit depuis le début du final 8 à Lisbonne l'enchante. "Ce qui marque, c'est la différence qu'ils arrivent à faire sur le terrain", résume le technicien français dans une interview au Parisien.

"Vous regardez le match contre l'Atalanta, ça se voit. À un moment donné, vous vous retrouvez avec un joueur qui arrive à réaliser des choses à part, et ça fait la différence. Ça s'est vu sur la rentrée de Mbappé", rappelle ZZ. "Neymar a été très bon tout le match. On a parlé de son dernier geste, mais il a été tellement omniprésent durant la rencontre. Et puis, ce duo, c'est facile quand ils jouent ensemble. Ce sont deux très très bons joueurs qui font des différences foudroyantes par moment." Nul doute que son président, Florentino Pérez, n'en pense pas moins...