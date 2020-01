Real Madrid - Zidane se considère en progression

Face à l'Atlético de Madrid, Zinédine Zidane disputera dimanche soir (19h) sa neuvième finale en tant qu'entraîneur du Real Madrid à l'occasion de la Supercoupe d'Espagne, disputée en Arabie Saoudite. Le bilan est tout simplement parfait pour l'entraîneur français puisqu'il a remporté les huit premières qu'il avait disputées lors de son premier passage sur le banc du club. Mais au delà de cette statistique impressionnante, le coach madrilène ressent personnellement qu'il progresse dans son rôle d'entraîneur.

"Je me considère meilleur, je me sens bien, je sens que je progresse. On apprend de chaque situation, des gens... Moi, j'écoute beaucoup, parce que les gens qui m'entourent sont vraiment dignes d'intérêt. Ce qui fait que je progresse beaucoup comme entraîneur, comme personne, et ceci a toujours été mon objectif" a-t-il confié ce samedi en conférence de presse.