Real Madrid - Zidane soutient Hazard malgré sa nouvelle blessure

Ce samedi, le Real Madrid a encore perdu Eden Hazard (29 ans) sur blessure, lors de la défaite à domicile contre Alavés (1-2). Le Belge, qui enchaîne les blessures depuis son arrivée dans la capitale espagnole à l'été 2019, est cette fois-ci victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Son entraîneur Zinedine Zidane a réagi à la blessure de l'ancien lillois ce lundi en conférence de presse.

"Il est très fort mentalement, il l’a toujours montré. C’est encore une blessure, c’est chiant pour lui, pour nous, mais ça arrive dans plusieurs équipes. Ça se passe mal en ce moment, mais on va l’aider pour que cela aille bientôt mieux. (...) C'est une situation compliquée pour lui, pour le club, pour nous. Il faut l'accepter. Il le vit bien. Il ne s’est pas beaucoup blessé jusqu'ici dans sa carrière. Il a eu une longue blessure, et là, il y a des petits bobos qui surgissent, je suis sûr qu’il reviendra encore plus fort" , a confié le champion du monde 1998.