Real Madrid - Zinedine Zidane lassé des polémiques sur l'arbitrage

La victoire du Real Madrid (1-0) cet après-midi face à Bilbao a encore fait l'objet de contestations après l'obtention d'un penalty suite à une faute sur Marcelo. "On voit bien dans quel sens cela va et pour quelles équipes tombent les penalties. Que chacun tire ses conclusions." a sèchement déclaré Iker Muniain, le capitaine des Basques, après la rencontre, des propos rapportés par Marca. Face à ces nouvelles critiques (la victoire face à la Real Sociedad avait déclenché une polémique) Zinedine Zidane a exprimé un véritable ras-le-bol.

"Je suis fatigué. On dirait que tous les matchs que l'on gagne, c'est uniquement grâce aux arbitres" a regretté le coach en conférence de presse après le match. "Il faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain. L'arbitre est allé revoir l'action et il a sifflé penalty parce qu'il y avait penalty" a-t-il rappelé. Grâce à leur succès du jour, les coéquipiers de Karim Benzema ont fait un pas de plus vers le titre. Ils sont désormais à sept longueurs du Barça en attendant le résultat du match face à Getafe ce dimanche soir (22 heures).