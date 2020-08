Real Sociedad - La Lazio très remontée contre David Silva

Un temps annoncé proche de la Lazio, David Silva (34 ans, 39 matchs et 6 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) a surpris beaucoup de monde en s'engageant finalement avec la Real Sociedad ce lundi soir. Le milieu de terrain espagnol l'aurait finalement mis à l'envers au club italien, puisque selon The Guardian un accord contractuel entre les Romains et l'Espagnol avait été trouvé.

Igli Tare, le directeur sportif de la Lazio, a ainsi taclé le milieu espagnol dans un communiqué. "Je viens d'apprendre le transfert de David Silva à la Real Sociedad. J'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais pas pour l'homme".