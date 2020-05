Real Valladolid - Hatem Ben Arfa a une seconde chance à saisir !

Le directeur sportif et l'entraîneur du Real Valladolid ont envoyé un message commun à Hatem Ben Arfa : il doit profiter de la fin de saison pour faire ses preuves et les convaincre de le conserver.

Alors qu'il a rejoint le Real Valladolid en cours de saison, Hatem Ben Arfa n'a pas réussi à briller sur le peu de temps de jeu qu'il a eu (30 minutes de jeu). L'attaquant de 33 ans, qui a beaucoup de mal à revenir de sa longue période sans jouer (8 mois), a d'ailleurs beaucoup déçu ses dirigeants, à tel point que ces derniers ne comptaient pas le conserver à l'issue de ces six mois de contrat. Toutefois, l'arrêt forcé de la Liga, à cause du coronavirus, a visiblement offert une seconde chance à l'ancien Parisien.

"C’est vrai que Ben Arfa n’était pas au même niveau que ses partenaires en hiver. Mais maintenant, avec cette pause, il a fait de gros efforts et il est meilleur" assure son entraîneur Sergio Gonzalez au Diario de Valladolid. "Il se rend compte qu’il est désormais au même niveau que le reste de l’équipe. Nous aurons un Ben Arfa différent, j’espère qu’il pourra atteindre son meilleur niveau. Un nouveau scénario se présente à lui. Il est content, souriant. C’est une autre personne parce qu’il a vu que cette situation a fait qu’il est désormais comme les autres et ça le motive. J’espère qu’il nous aidera à faire de bons matches et à gagner".

Un avis partagé par Miguel Ángel Gómez, le directeur sportif, qui a livré son ressenti à la Cadena SER. "C’est un joueur pour qui, quand on l’a recruté, on se disait qu’il allait beaucoup apporter une fois qu’il aurait atteint son meilleur niveau. Nous sommes convaincus qu’il va y arriver. Ces deux mois, toute l’équipe s’est bien comportée (durant le confinement). Hatem y a vu une opportunité pour se mettre au niveau, c’est comme repartir de zéro. Dans le contexte précédent, il arrivait dans une équipe en rodage donc c’était difficile d’y faire sa place". Selon lui, une belle fin de saison de Ben Arfa, qui porte le numéro 3, pourrait lui offrir une opportunité de rester l'année prochaine. "Nous sommes ouverts à tout et nous sommes très contents de lui. Il est venu pour six mois parce qu’il voulait jouer en Liga, mais il n’y a aucun accord pour la saison prochaine. Le club a compris que c’était la ligne de conduite à suivre, à savoir regarder comment il se sent au sien de l’équipe et voir son rendement. Si ça se passe bien, On devra tous s’asseoir autour d’une table. Nous ne fermons pas la porte à l’idée de le voir continuer l’aventure". Une seconde chance à saisir pour Ben Arfa ?