Real Valladolid - Sans jouer, Hatem Ben Arfa marque des points !

Hatem Ben Arfa ne joue pas ou peu, mais le Real Valladolid se montre très satisfait des efforts du gaucher ces dernières semaines. De là à envisager des discussions pour une éventuelle prolongation.

Ce samedi, à 19h30, Hatem Ben Arfa ne pourra pas être présent pour affronter le Barça avec son club du Real Valladolid, la faute à une lombalgie. Une absence pour blessure qui oblige l'attaquant de 33 ans à manquer une nouvelle rencontre, lui qui ne compte que 5 petites apparitions depuis son arrivée au mois de janvier. Entre sa longue période sans club et le coronavirus, HBA n'a pas eu l'opportunité de retrouver le rythme nécessaire pour devenir un maillon essentiel du club espagnol, à la lutte pour le maintien.

Pour autant, Ben Arfa a marqué des points ces dernière semaines auprès des dirigeants, notamment dans son implication. Confiné au centre d'entraînement du club, à cause de la fermeture de son hôtel durant le confinement en Espagne, HBA a mis la main à la pâte et est considéré comme un exemple : "Il a aidé le club dans ce qu’il a mis en place pendant ces jours", assure David Espinar, porte-parole du club et directeur du cabinet de la présidence. "Il a collaboré avec des actions humanitaires mises en place par le Real Valladolid. Il a eu un comportement exemplaire. C’est un exemple pour nous tous. C’était un sacrifice pour lui de ne pas être chez lui."

Le Real Valladolid est visiblement conquis par les efforts du gaucher, en fin de contrat à la fin de la saison. "C’est un grand professionnel, qui est depuis longtemps dans le football, il sait comment cela se passe dans le sport de haut-niveau. C’est normal qu’il veuille jouer mais il a une très bonne discipline. Il ne pose aucun problème, il est intégré auprès de ses coéquipiers, de l’entraîneur et de l’institution. Nous sommes très satisfaits de son comportement, de ses qualités et nous espérons qu’il pourra apporter un peu plus pour les matchs qu’il reste" explique le dirigeant avant d'évoquer une potentielle prolongation. "Nous attendons que la saison se termine. Le maintien n’est pas encore confirmé. Une fois que ce sera fait, nous pourrons parler. Nous voulons grandir chaque année et c’est sûr que nous allons faire une équipe pour que la prochaine saison nous puissions regarder plus haut avec des objectifs plus ambitieux. Hatem a eu un comportement très professionnel et nous sommes satisfaits de sa conduite." De son côté, RMC assure que Ben Arfa pourrait rester en Espagne à l'issue de la saison.