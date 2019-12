Real Madrid - Varane ébahi par Cristiano Ronaldo

Raphaël Varane est jeune mais il a eu le plaisir de côtoyer Cristiano Ronaldo au Real Madrid durant sept saisons (2011-2018). Il en a gardé un souvenir impérissable à en croire ses mots pleins de sincérité confiés au magazine Onze Mondial. "Génial, génial… Humainement ! Et footballistiquement, je n’ai même plus de mots. Il a réalisé quelque chose d’extraordinaire : il a rendu l’exploit normal, banal. Et ça, pour faire ça… Pour qu’on attende de lui encore plus, c’est que… Il n’y a pas de mots pour expliquer à quel point c’est fou, c’est énorme, c’est extraordinaire. Il m’a appris beaucoup, et il m’a bluffé aussi. Combien de fois je me suis dit: 'Ouah, c’est fort’ ", a-t-il confié encore médusé.

À quelques jours d’un Clasico décisif, le Real Madrid devra faire sans la star portugaise dans ses rangs qui avait décidé de quitter le club en 2018 après avoir glané sa cinquième Ligue des Champions.