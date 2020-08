Recrutement - Made In recherche un journaliste en CDI !

MadeinFOOT.com, média sportif dédié à l'actualité footballistique, né en 2007 et édité par la société Made in basée à Montpellier, recherche un journaliste sportif (rédacteur web) passionné de foot pour rejoindre sa rédaction.

Profil recherché :

Étudiant en école de journalisme, licence/master Information Communication, licence/master LEA...

Première expérience dans le journalisme acceptée

Bonne connaissance du football obligatoire

Qualité rédactionnelle irréprochable

Bonne élocution

Jeune, dynamique et sachant travailler en autonomie

Maîtrise des réseaux sociaux (Twitter, FB, Instagram)

Organisé et sachant s'intégrer à une équipe de travail, le journaliste sera en charge de rédiger des articles/brèves, participer à l'élaboration de journal vidéo et de podcast et de proposer également des sujets en cohérence avec la ligne éditorial du site.

Le poste proposé est un CDI à plein temps (35h / semaine).

Horaires de Travail :

Le journaliste aura des horaires modulables dans la semaine avec des créneaux horaires en soirée et/ou le week-end afin de pouvoir suivre les rencontres de football.

Expérience :

Journaliste sportif ou similaire: 1 an (souhaité).

Débutant accepté mais ayant déjà réalisé un ou plusieurs stages dans une rédaction.

Télétravail :

Non souhaité, nous privilégierons les candidats qui pourront venir travailler au sein de notre rédaction à Montpellier.

Début souhaité :

Entre le 1er et le 30 Septembre

Made In est une agence de presse en ligne (CPPAP : 116 W 92536), le journaliste aura donc la possibilité de renouveler ou de demander sa carte de presse.

Candidat à notre offre avec l'envie de rejoindre l'un des plus gros sites de foot (spécialisé) en France, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation par mail à l'adresse suivante : contact@madein.net.