Red Star - Saïd Arab remporte le trophée du Paname Best Player 2019

La cérémonie du Paname Best Player, organisée par nos confrères de Paname Foot, qui récompense les meilleurs joueurs d'Île-de-France, a eu lieu hier soir et a livré son verdict pour l’année 2019. Le grand vainqueur de cette soirée, toutes générations confondues, est Saïd Arab. Né le 23 février 2000 (19 ans), il évolue au poste d'attaquant avec l'équipe première du Red Star (National), actuellement en course pour la montée en Domino’s Ligue 2.

Passé par le Racing Club de France puis par le centre de formation du Paris Saint-Germain et du FC Metz, le Franco-Algérien a été récompensé à la suite du vote d'un jury composé de onze recruteurs de clubs professionnels français. Au palmarès, il succède à Hannibal Mejbry (16 ans), lauréat l'an dernier et transféré cet été de l'AS Monaco à Manchester United contre la coquette somme de 10 millions d'euros (5 millions fixes et 5 autres de bonus).