Reims - Abdelhamid ne partira pas cet hiver

Après avoir disputé les 38 rencontres de Ligue 1 la saison passée, Yunis Abdelhamid reste inépuisable avec le Stade de Reims, en témoignent ses 21 rencontres disputées cette saison. A 32 ans, le défenseur marocain arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Forcément, des interrogations existent autour de son avenir. Or, le Champenois a tenu à l'éclaircir dans les colonnes de L'Equipe, du moins pour les six prochains mois ; il ne quittera pas son club cet hiver. "A 100% oui. Je prends un risque sans savoir où je jouerai la saison prochaine. Je l'ai déjà fait à Arles-Avignon (2014) et Valenciennes (2016). Je me concentre sur les performances et j'essaye de faire abstraction de la situation contractuelle" confie-t-il.

Arrivé à Reims en 2017 en provenance de Dijon, il n'exclut pas non plus une prolongation de contrat, même s'il ne semble pas pressé par le temps, pour le moment. "C'est possible. Le sportif comptera pour 50% et le bien-être familial pour autant. Jouer l'Europe serait extraordinaire. Ou confirmer la 8e place de L1 (de la saison dernière, Reims est actuellement 6e). On prendra le temps de discuter avant la fin du championnat. Il est encore trop tôt pour se projeter."