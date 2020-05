Reims - Arrêt de la L1 : Caillot tacle Aulas

Invité de l'émission L'Equipe du Soir, ce lundi sur L'Equipe 21, Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, est revenu sur la décision prise par la Ligue de Football Professionnel d'acter l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Le dirigeant champenois estime que les discussions qui ont fait et font suite à cette décision n'avaient et n'ont pas lieu d'être. "Ce n'est pas une décision qui nous appartient", a indiqué le patron rémois, et de tacler ensuite le comportement de Jean-Michel Aulas, son homologue de l'Olympique Lyonnais.

"Il faut remettre les choses dans le contexte, on a énormément entendu Jean-Michel Aulas. Mais le syndicat Premier Ligue et les présidents avaient travaillé sur des scénarios de reprise. Nous sommes légalistes. C'est une décision des pouvoirs publics, on doit la respecter. Toutes ces discussions sont pathétiques par rapport à la situation dans laquelle est notre pays", a-t-il estimé. "Je ne vois pas le gouvernement revenir sur sa décision. Ce n'est pas une décision qui nous appartient. C'est une décision qui peut s'entendre et qui est raisonnable", a-t-il conclu.