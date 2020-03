Reims - Avec Dia face à l'OL, le groupe rémois

Ce vendredi soir (20h45, Groupama Stadium), le Stade de Reims se mesurera à l'Olympique Lyonnais, en ouverture de la 29ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche, David Guion, l'entraîneur rémois, a fait appel à un groupe de dix-huit joueurs. Le technicien champenois doit faire sans six joueurs : Axel Disasi (reprise), Ghislain Konan (suspension), Mathieu Cafaro (quadriceps), Xavier Chavalerin (quadriceps), Anastasios Donis (adducteur) et Kaj Sierhuis (ischio). Boulaye Dia fait, lui, son retour dans le groupe des Rouge-et-Blanc. Grégory Berthier (choix), Logan Costa (choix), Yehvann Diouf (choix), Nolan Mbemba (choix) et Lenny Vallier (choix) ne sont, eux, pas convoqués.

LE GROUPE DU STADE DE REIMS

Nicolas LEMAÎTRE, Predrag RAJKOVIC - Yunis ABDELHAMID, Thomas FOKET, Hassane KAMARA, Dario MARESIC - Moreto CASSAMA, Tristan DINGOMÉ, Moussa DOUMBIA, Dereck KUTESA, Marshall MUNETSI, Alaixys ROMAO, Sambou SISSOKO, Arber ZENELI - Boulaye DIA, Nathanaël MBUKU, Timothé NKADA, El Bilal TOURÉ.