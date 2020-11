Reims - Avec Konan et Zeneli face à Nîmes, le groupe rémois

L'entraîneur du Stade de Reims, David Guion, a convoqué un groupe de vingt joueurs pour la réception du Nîmes Olympique, programmée dimanche après-midi (15 heures, Stade Auguste-Delaune), dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Le technicien champenois enregistre les retours de Ghislain Konan et Arber Zeneli. Wout Faes (suspension), Xavier Chavalerin (quadriceps) et Anastasios Donis (cheville) sont, eux, indisponibles. Fraser Hornby et Predrag Rajkovic sont toujours absents.

Ligue 1 - 11e Journée

LE GROUPE DU STADE DE REIMS

Yehvann DIOUF, Dialy N'DIAYE - Yunis ABDELHAMID, Thibault DE SMET, Thomas FOKET, Ghislain KONAN, Dario MARESIC - Valon BERISHA, Mathieu CAFARO, Moreto CASSAMA, Moussa DOUMBIA, Mouhamadou DRAMMEH, Dereck KUTESA, Marshall MUNETSI, Arber ZENELI - Boulaye DIA, Hugo EKITIKE, Nathanaël MBUKU, Kaj SIERHUIS, El Bilal TOURÉ.