Reims - Caillot réagit à la reprise de la Liga

Depuis samedi après-midi, nous savons que la Liga reprendra ses droits la semaine du 8 juin. L'information a été donnée par le gouvernement espagnol et n'a pas manqué de faire réagir les acteurs du football, surtout ici, dans l'Hexagone. Jean-Michel Aulas a salué cette décision et en a profité pour détruire, de nouveau, les dirigeants français. Du côté de Reims, Jean-Pierre Caillot reste plus mitigé que son homologue lyonnais au sujet de cette reprise et préfère patienter avant d'exprimer un avis tranché.

"C'est une décision souveraine du gouvernement d'un pays avec sa propre culture, ses enjeux financiers. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Je suis président d'un club dans un pays dont les dirigeants ont décidé de stopper les compétitions. Je m'incline. Le sport c'est une chose, mais il y avait une urgence sanitaire. On parle de reprise mais attendons de voir si ces championnats vont aller au bout ou pas. En Angleterre, on commence à entendre des voix s'élever contre la reprise. Je ne suis pas devin mais il me semble que le virus continue de circuler. La vie a repris, mais on a tous des masques dans la rue. Il faut rester prudents" a-t-il confié à L'Equipe.