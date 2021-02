Reims - David Guion : "Ça fait partie de l'apprentissage"

Présent en conférence de presse après la défaite de Reims à Lorient (1-0), l'entraîneur des Champenois David Guion a regretté le manque d'efficacité de son équipe en première période, avant d'évoquer sa frustration.

"On aurait pu ouvrir le score en première période, on avait la maîtrise, les situations. Mais il nous a manqué la justesse technique, le geste final. On est repartis avec les mêmes intentions en seconde, mais on n'était pas à l'abri de prendre un joli but de la sorte, ce qui nous est arrivé (...) Après, cela a été difficile, on a été inoffensifs, avec très peu de situations dangereuses. On n'a pas su saisir notre chance en première période. Lorient a pris confiance après son but, et il l'a bien défendu. On a cherché à impacter le score avec un changement de système et de joueurs offensifs, on a mis des profils plus athlétiques, mais la solution n'est pas arrivée. C'est frustrant, mais ça fait partie de l'apprentissage", a confié l'entraîneur rémois.