Reims - David Guion : "L'équipe avance et est sur le bon chemin"

David Guion, l'entraîneur de Reims, s'est félicité de la victoire 1-0 sur Brest ce dimanche. En conférence de presse, le technicien n'a pas mis de côté la chance rémoise sur le but de Mbuku mais estime que ce résultat est mérité.

"On a fait une entame de match difficile car on a manqué d'agressivité. Ensuite, on a ajouté cette dose d'agressivité qui nous a permis de reprendre le ballon. On a eu des grosses occasions, on marque sur un but chanceux mais sur le nombre d'occasions, c'était logique de mener à la pause. À la mi-temps, malgré son but très chanceux, 'Natha' (Mbuku) était très déçu de ne pas avoir marqué sur ses deux grosses occasions. Il a été un peu chambré dans le vestiaire" a-t-il déclaré. "Je n'oublie pas qu'on a eu de la malchance ces derniers temps, cette fois-ci, ça a joué en notre faveur. En seconde mi-temps, on a fait preuve de discipline collective et de solidité et l'état d'esprit était très bon. Finalement, à la fin du match, Rajkovic n'a pas eu d'arrêt à faire et la victoire est méritée. Je voulais une remise en cause par rapport à la défaite à Lille et ce match me donne des indicateurs que l'équipe avance et qu'elle est sur le bon chemin. Ça nous apporte de la confiance pour la suite."