Reims - David Guion : 'On est sur une mauvaise dynamique'

Réduits à 10 après l'exclusion de Munetsi (50'), Reims s'est incliné en fin de match 2-1 à Metz. "Évoluer à dix, c'est beaucoup d'efforts physiques et psychologiques. On fait deux mi-temps à dix, plus le match de Coupe d'Europe entre les deux (1-0 à Genève, jeudi), cela fait beaucoup. La première période était très intéressante, on aurait mérité de mener au score. Les Messins ont certes ouvert le score, mais mon équipe a fait preuve de caractère et on est normalement revenu.", a réagi David Guion.

Même si son équipe n'a toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1, le coach champenois reste positif : "On est sur une mauvaise dynamique, c'est difficile mais je trouve que par rapport à cet après-midi, il y a des signaux positifs. Sur le premier but encaissé, c'est un problème de responsabilité individuelle, sur le deuxième, un manque de rigueur. On sait que les échéances à venir sont difficiles, on a un jeune groupe, des jeunes joueurs, ils apprennent. À nous de leur amener de la confiance."