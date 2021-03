Reims - David Guion : "On est très content d'un point de vue comptable"

Après la victoire à Nantes mercredi (1-2), l'entraineur de Reims David Guion a félicité ses hommes en conférence de presse. Il a souligné l'importance des derniers matchs notamment.

"On a bien débuté, puis Nantes est monté en terme de détermination et c'est logique qu'ils mènent. Il fallait rivaliser sur l'engagement et on a réussi à égaliser. J'ai dit aux joueurs que je n'étais pas content de cette mi-temps et on a mis un peu plus de muscles. On a pu rivaliser. On n'a pas eu beaucoup de situations intéressantes à exploiter et on a un coup de pied arrêté qui nous sourit. Rien ne laissait présager qu'on jouerait aussi bas, et on se faisait contrer sur la relance. On est très content d'un point de vue comptable. Mais ça doit nous permettre d'être plus relâchés et techniquement plus justes. On est à dix journées de la fin, des matches à enjeu, il y en aura plein", a confié le technicien rémois.