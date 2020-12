Reims - David Guion : "Pas totalement guéri mais sur la bonne voie"

Le Stade de Reims s'est imposé 3 buts à 2 face au FC Nantes hier. Dans ce duel de mal classés, les Rémois ont donc pris le meilleur et David Guion s'est félicité de cette victoire en conférence de presse. Le coach a aussi mis en lumière l'entrée de Mathieu Cafaro, impliqué sur les trois buts.

"C'était un match très difficile car on restait sur une série compliquée à domicile. On avait mis une composition pour tenir le ballon, marquer des buts et rassurer les joueurs en leur faisant comprendre qu'ils avaient des qualités. Malheureusement, après seulement vingt minutes, on encaisse un but en appréciant très mal la trajectoire d'une tête. Ensuite, ça a été très difficile psychologiquement, c'est le lot des équipes mal classées" explique Guion. "En seconde période, on a relevé la tête, insisté sur notre projet de jeu et haussé notre agressivité. La rentrée de Mathieu (Cafaro) a dynamisé notre attaque. On a égalisé et on a ensuite vu tout le contraire : des ressources, du caractère et de l'envie d'aller vers l'avant. On a même eu une balle de 4-1 mais finalement, on prend un but casquette et les dix dernières minutes ont été difficiles à supporter. Ça prouve qu'on n'est pas totalement guéri mais on est sur la bonne voie. Cette victoire fait du bien car mes trois attaquants ont marqué. On va reprendre confiance, petit à petit."