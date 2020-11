Reims - David Guion a le sentiment d'avoir enfin retrouvé son équipe

L'entraîneur de Reims, David Guion, a apprécié la performance de ses hommes ce dimanche lors de la victoire face à Strasbourg (2-1), et compte s'appuyer sur la prestation de ses joueurs pour la suite de la saison.

"On a fait une très bonne première mi-temps, très aboutie, avec de la créativité et des mouvements, et on est récompensés sur des coups de pied arrêtés. Malheureusement, sur une faute de jeunesse (de Nathanaël Mbuku), on a permis aux Strasbourgeois de rester dans la partie. Ils ont tout tenté mais j'ai bien aimé la deuxième période de mon équipe qui a retrouvé nos vertus de combativité, de solidarité, de discipline. La chance a tourné en notre faveur. Malgré tout ce que Strasbourg a essayé pour nous mettre en difficulté, on a subi très peu d'occasions et on a été très disciplinés. On aurait même pu, sur quelques opportunités, en contre, aggraver le score. Il y a eu plein de choses agréables et des vertus intéressantes sur lesquels on va pouvoir s'appuyer", a confié l'entraîneur rémois.