Reims - David Guion détaille son plan gagnant face à Bordeaux

Le Stade de Reims s'est offert un joli succès hier face à Bordeaux (3-1). Une victoire qui est à mettre au crédit des joueurs certes, mais aussi de David Guion, qui avait préparé un plan spécial pour contrôler l'équipe bordelaise.

"On pensait que les Bordelais allaient démarrer fort mais on a rapidement eu la maîtrise du jeu. Et c’était le scénario idéal de marquer aussi tôt. L’idée c’est de garder le ballon surtout contre une équipe technique comme les Girondins de Bordeaux. On l’a bien fait. On savait qu’Otavio était en absent et qu’il y avait deux gamins au milieu de terrain. On avait décidé de mettre un joueur de plus pour les faire courir" a-t-il déclaré.