Reims - David Guion est déçu

La déception est bien présente dans le camp du Stade de Reims après le match nul face à Dijon (0-0) hier. En effet, David Guion, l'entraîneur breton, a fait part de ses regrets en conférence de presse concernant cette mauvaise opération comptable, d'autant plus que les Rémois ont eu des occasions de marquer.

"Il y a de la déception car on voulait l'emporter mais on a vu que c'était difficile contre une équipe avec un bloc si bas, qui laisse très peu d'espaces. Je trouve qu'en première mi-temps, on a manqué de rythme. En seconde période, on a été plus agressifs, on est sortis plus haut et on a eu la possibilité d'ouvrir le score par Yunis (Abdelhamid) mais le gardien (Anthony Racioppi) a sorti l'arrêt du match" explique Guion. "On a réussi cette phase de progression, mais on a manqué de justesse dans la finition. On a tenté, mais on est finalement déçus d'avoir perdu deux points. On n'a rien concédé, mais j'aurais aimé qu'on se lâche un peu plus. Aujourd'hui, l'équipe est toujours restée concentrée. Tout est fragile mais actuellement, on est sur la bonne voie".