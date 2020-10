Reims - David Guion est fier d'avoir tenu tête au leader

À l'issue d'une partition collective de qualité, le Stade de Reims a obtenu le nul sur la pelouse du Stade Rennais (2-2, résumé), hier après-midi lors de la 6ème journée de Ligue 1. Un résultat de parité qui fait le bonheur de David Guion, pas peu fier de ses hommes. En conférence de presse, l'entraîneur du club champenois, a dit accueillir ce point "avec plaisir".

"Je pense que compte tenu de notre début de saison, venir prendre un point chez le leader, c'est très valorisant. Tout le monde, surtout les joueurs, voulait casser cette spirale de quatre défaites d'affilée et montrer aussi un autre visage après l'élimination en Coupe d'Europe", a indiqué le technicien rémois, et d'ajouter : "Sur l'ensemble de la rencontre, je trouve que le nul est très équitable. On mène, on est mené, on subit et quand on a pu mettre de la vitesse sur les côtés en seconde période, les Rennais n'ont quasiment pas eu d'occasions sauf sur la tête de Nzonzi. Il faut prendre ce point avec plaisir".