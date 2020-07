Reims - David Guion justifie le départ d'Alaixys Romao

L'entraîneur du Stade de Reims David Guion a fait un point sur le départ officialisé d'Alaixys Romao, à un an de la fin de son contrat. Le milieu de terrain, qui était le capitaine des Rémois, sortait de deux saisons pleines en Champagne mais il a décidé de rompre son contrat pour découvrir une nouvelle aventure.

"Brutal, ce n’est pas le mot. Ça s’est fait progressivement. Il faut toujours prendre en considération le projet du club. Le projet du club est de développer de jeunes joueurs, de jeunes talents, entre autres. On a vu sur le second semestre de la saison dernière, l’émergence de joueurs aux postes du milieu à savoir Marshal Munetsi et Moreto Cassama. On se doit aussi de faire la place à ces jeunes et si Alaixys était resté, j’avais trois joueurs pour un poste, et c’était difficile. Donc l’idée était de faire la place pour les deux. Alaixys était sur deux très belles années avec nous, avec beaucoup d’investissement. C’était mon capitaine" a-t-il déclaré.