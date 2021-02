Reims - David Guion met un coup de pression à ses joueurs

Présent en conférence de presse après la défaite contre Valenciennes en Coupe de France (3-4), l'entraineur de Reims David Guion était remonté, notamment à propos de certains joueurs. "Vous connaissez mon attachement à la Coupe de France. Je suis très frustré, car il m'a semblé qu'avoir un ou deux buts d'avance après le premier quart d'heure aurait été la moindre des choses. Ça nous aurait rendu le match facile. Mais, encore une fois, on a manqué de justesse en ce début de match (...). En fin de rencontre, dès qu'on a eu un peu plus de maîtrise avec Nathan (Mbuku), Boulaye (Dia) et Moreto (Cassama), on a marqué deux buts. On avait tout pour l'emporter à mon sens", a confié le technicien des Champenois, avant de poursuivre sur des déceptions individuelles.

"Les garçons doivent bien prendre conscience que quand on a la possibilité d'amener le ballon dans la surface adverse, il faut être plus juste, plus tueur, plus agressif. Et, défensivement, on ne peut pas se satisfaire de prendre quatre buts sur des contres et à cause de notre naïveté individuelle (...) Des garçons m'ont donné raison sur mes choix d'équipes lors des matches précédents. À un moment, quand on a sa chance, il faut la saisir. Beaucoup de garçons avaient la possibilité de se montrer et d'être efficaces, ça n'a pas été le cas. J'en tiendrai compte lors des prochaines rencontres", a-t-il conclu.