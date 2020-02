Reims - David Guion pas alarmiste malgré le revers

Le Stade de Reims s'est lourdement incliné à Strasbourg (3-0) ce dimanche, lors de la 24ème journée de Ligue 1. Les Rémois se sont écroulés en seconde période et ont confirmé leur début d'année difficile avec seulement deux victoires (dont une acquise aux penalties contre Strasbourg) en huit rencontres. Pourtant, David Guion ne semble pas alarmé par la situation de l'équipe, en témoigne son analyse d'après-match.

"La première mi-temps était fermée et rigoureuse de notre part, avec deux trois choses à régler qu'on a d'ailleurs réglé à la mi-temps. Et en deuxième, on s'est pris un but très tôt sur un coup de pied arrêté. On a dû sortir davantage et ça me laisse un goût amer. On avait mis des forces offensives pour plier les Strasbourgeois, pour égaliser, malheureusement ça ne nous sourit pas toujours. On a senti qu'on a manqué de poids offensif, on n'a pas été dangereux pour aller chercher ce but. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a rien de déshonorant à perdre à Strasbourg, on va analyser tout ça. Jusqu'à la fin de la saison, on a un match par semaine, une jeune équipe qui a besoin de travailler, de comprendre" a commenté le coach rémois.