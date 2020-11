Reims - David Guion regrette les erreurs de son équipe en fin de match face à Lens

Suite au match nul face à Lens ce dimanche (4-4), David Guion s'est exprimé en conférence de presse sur cette rencontre spectaculaire. "Il y a le regret de prendre ce but sur corner. Après, nous avions bien fini la première période, avec un dernier quart d'heure où nous étions beaucoup plus haut. Nous avions même commencé à inquiéter le gardien lensois. À la pause, j'ai dit à mes joueurs qu'il y aurait des opportunités à saisir. Nous avons réalisé une magnifique entame de seconde mi-temps, et 40 minutes d'un très bon niveau. Nous avons réussi à trouver les espaces que nous souhaitions, nous avons marqué de beaux buts", a confié l'entraîneur rémois.

Avec l'avantage de 2 buts à la 90e minute (2-4), Reims a pensé repartir avec les 3 points de Félix Bollaert. Mais les erreurs défensives consécutives de l'équipe dans les arrêts de jeu ont été sanctionnées, par un doublé de Florian Sotoca notamment. "Et quand on a deux buts d'avance à l'extérieur, on se doit de les conserver. La déception est là. Sur les dix dernières minutes, nous sommes pénalisés sur des erreurs individuelles, par un manque de rigueur et d'agressivité. On doit être au contact, à proximité du porteur pour qu'il ne puisse pas mettre le ballon où il le souhaite. C'est une question d'état d'esprit, avoir une grosse solidarité, une grosse solidité. On doit mieux gérer cette fin de match", a conclu le coach de l'actuel 16e du championnat.