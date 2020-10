Reims - David Guion reproche la faiblesse mentale de ses joueurs

Le Stade de Reims recevait Lorient ce samedi pour la 7ème journée du championnat de Ligue 1. Après un début de rencontre plutôt convaincant, les Rémois ont ouvert le score à la 15ème minute. Malheureusement les Champenois ont craqué en seconde mi-temps en encaissant 3 buts. Après cette défaite (1-3), David Guion a souligné la fébrilité mentale de ses joueurs.

"Cette première mi-temps nous avait donné satisfaction et le but de Moreto (Cassama) nous a mis en confiance. Après l'égalisation lorientaise, l'équipe a plongé mentalement. Même si on n'avait qu'un joueur d'expérience sur le terrain, on doit être en capacité de rester dans le match, être beaucoup plus attentifs et disciplinés" a expliqué l'entraineur rémois.