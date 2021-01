Reims - David Guion salue l'efficacité de ses joueurs face à Saint-Etienne

Le Stade de Reims s'est imposé (3-1) face à l'AS Saint-Etienne ce samedi lors de la 19ème journée de championnat. Les Rémois ont su tuer le match dès la première mi-temps grâce à un doublé de Bouleye Dia (12ème et 37ème) avant que Mathieu Cafaro ne scelle le destin des Verts peu avant l'heure de jeu (58ème). Présent en conférence de presse après le match, David Guion a salué la performance de son équipe.

"On a très bien commencé cette rencontre. Les Stéphanois avaient mis du monde à l'intérieur et on a réussi à bien fermer ces espaces-là pour pouvoir contrer. On a été très efficaces avec ce penalty et ce superbe deuxième but. Le troisième but sur coup franc, en deuxième période, nous a fait du bien. Il fallait ensuite rester calme et discipliné. Il y a eu deux ou trois alertes mais, sur l'ensemble, on a fait ce qu'on voulait avant le match et on a bien géré le tempo. On a mis trois buts, cette victoire va au-delà des faits de jeu. La performance et l'efficacité de Boulaye Dia montrent bien qu'on est beaucoup plus forts avec lui : douze buts en seize matches, c'est une sacrée demi-saison, imaginez ce qu'il peut faire par la suite. On avance bien en restant sur trois victoires et deux matches nuls. L'équipe progresse avec une nouvelle façon de jouer. Je suis persuadé qu'on peut faire mieux que 21 points sur cette deuxième partie de saison" a annoncé l'entraineur rémois.