Reims - Ghislain Konan apprend sa paternité dans la foulée de son expulsion

Expulsé à la 68ème minute de jeu, alors que son équipe menait au score face à Brest (victoire 1-0), Ghislain Konan a eu une drôle de surprise en rejoignant les vestiaires plus tôt que prévu. C'est son président, Jean-Pierre Caillot qui a partagé l'anecdote au micro de France Bleu. "C'est quand même assez drôle et ça mérite d'être raconté. Au même moment où Konan se fait expulser, il rentre dans le vestiaire, il prend son portable, et il apprend à ce moment là que sa femme vient d'accoucher et qu'il est papa ! Il aurait voulu sortir pour prendre des nouvelles il ne se serait pas mieux débrouiller !".

