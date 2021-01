Reims - Guion est catégorique : l'ASSE "n'est pas du tout à sa place"

Quinzième du classement (18 points), le Stade de Reims accueille l'AS Saint-Etienne, quatorzième (19 points), ce samedi soir (21 heures, Stade Auguste-Delaune) à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, David Guion, l'entraîneur champenois, a évoqué cette affiche importante dans l'optique du maintien. Le tacticien rémois s'attend à une partie compliquée face à une formation ligérienne qui n'est clairement pas à sa place selon ses dires.

"Saint-Etienne est l’anomalie de cette phase aller. Elle n’est pas du tout à sa place. Cette équipe a un effectif bien pensé avec de la jeunesse et de l’expérience, tout ça avec un manager qui sait bâtir des projets sportifs. Même si ça a été difficile pour eux, les fondations sont là. Il y a vraiment un gros match qui nous attend samedi soir et il faudra rivaliser dans le caractère", a affirmé le technicien devant les journalistes, et d'ajouter : "Ils ont énormément de profondeur et des joueurs de vitesse. Ils sont capables, à travers leur milieu de terrain, de créer beaucoup de densité pour récupérer le ballon et défendre en avançant. Ils ont aussi quelques défauts, sinon ils ne seraient pas à cette place. Ce sera à nous d’exploiter des endroits où on peut jouer et leur faire mal".