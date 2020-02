Reims - Guion nourrit des regrets

Sur la pelouse de Saint-Etienne, le Stade de Reims a arraché un point dans les dernières secondes (1-1, analyse et notes), lors de la 26ème journée de L1. Malgré leur domination dans cette rencontre, facilité par le manque de confiance des Stéphanois actuellement, les Rémois ont peu inquiété le gardien adverse et ont dû s'en remettre à un penalty dans le temps additionnel pour obtenir le partage des points. David Guion a fait part de sa frustration après le match.

"Nous avons maîtrisé ce match. Nous avons profité du fait que les Stéphanois manquaient de confiance. Mais, dans la zone de finition, nous n'avons pas été assez présents. Sur un tel match, on se doit de mener à la marque. Nous aurions pu mieux maîtriser cette rencontre avec plus d'efficacité. Il faut constater que Jessy Moulin n'a pas eu grand-chose à faire. Je suis content que mes joueurs aient su faire preuve de caractère pour aller chercher le résultat nul qui est tout à fait mérité. On peut quand même avoir un peu de frustration d'avoir maîtrisé ce match et de ne pas avoir fini le travail" a déclaré l'entraîneur rémois.