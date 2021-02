Reims - Guion partagé entre regrets et satisfactions

Ce samedi en début d'après-midi, le Stade de Reims a concédé le match nul sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (1-1, résumé et notes). En tête au tableau d'affichage jusqu'à la 89ème minute, les Champenois de David Guion ont laissé filer deux points importants dans la course au maintien. En conférence de presse, la déception était logiquement de mise chez l'entraîneur rémois.

"Quand on gagne à l'extérieur à la 90ème minute et que l'on se fait reprendre au score dans le temps additionnel, on a inévitablement des regrets. Nous avons eu la chance de mener et nous avons eu la possibilité de doubler l'écart, ce qui nous aurait épargné d'un coup du sort ou d'un coup de billard tout à la fin. Jusqu'alors, Saint-Etienne n'avait pas eu d'occasions hormis sur des frappes lointaines. Nous n'avons pas eu non plus beaucoup de situations. Nous avons eu la chance d'ouvrir la marque sur phase arrêtée. Il aurait fallu pouvoir chercher ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri, qui nous aurait permis de rester calmes et sereins sur la fin de match", a indiqué le technicien champenois, qui tient toutefois à ressortir du positif de cette rencontre : "C'est malgré tout bien de continuer à faire tourner le compteur points, surtout à l'extérieur et en particulier à Saint-Etienne, qui est au même niveau que nous après la rencontre. Nous n'avons perdu que deux fois sur les douze derniers matches mais j'attends plus de contenu. Avec plus de confiance et de maturité, nous aurions pu marquer le deuxième but et revenir avec la victoire".