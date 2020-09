Reims - Guion pas satisfait malgré la qualification

Hier soir, le Stade de Reims n'a pas raté son retour sur la scène européenne, s'imposant sur la pelouse du Servette Genève (0-1, résumé), lors du 2ème tour qualificatif de la Ligue Europa. Malgré le succès et la qualification pour le prochain tour de la compétition, David Guion, l'entraîneur champenois, n'était pas vraiment satisfait. En conférence de presse, le technicien rémois n'a pas hésité à pointer du doigt les nombreux manques affichés par son équipe lors du match face à la formation suisse.

"Même si on a eu quelques situations, on n'a pas su aller chercher et mettre ce deuxième but qui nous aurait automatiquement rassurés. Pourtant, on a bien débuté ce match sur une action qu'on avait ciblée, travaillée à la vidéo. Après j'ai trouvé que les garçons ont reculé et ce sont de mauvaises habitudes. On a laissé trop de place au Servette. Techniquement, on a fait beaucoup trop d'erreurs", a pesté le technicien rémois. "On sait depuis le début de saison qu'on doit travailler là-dessus. Je ne suis pas satisfait des contenus dans la tenue du ballon, dans l'expression offensive et collective. Les jeunes joueurs ont besoin de prendre confiance pour s'exprimer techniquement et avoir plus de relâchement. Certains découvrent la L1 et en même temps l'Europe. Mais c'est le projet du club d'intégrer nos jeunes joueurs", a ajouté David Guion.