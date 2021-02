Reims - Guion prévient son groupe après l'élimination face au VAFC

Ce mardi en fin d'après-midi, au Stade Auguste-Delaune, le Stade de Reims a subi la loi de la formation de Ligue 2 du Valenciennes FC (3-4, résumé). Au sortir de cette élimination concédée dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France, David Guion, l'entraîneur champenois, a fait part de sa grande déception.

"Vous connaissez mon attachement à la Coupe de France. Je suis très frustré, car il m'a semblé qu'avoir un ou deux buts d'avance après le premier quart d'heure aurait été la moindre des choses. Ça nous aurait rendu le match facile. Mais, encore une fois, on a manqué de justesse en ce début de match. Ensuite, on a très mal géré les contres de VA et on a laissé trop de place pour la vitesse de ses joueurs. Ils ont ouvert le score, on a égalisé logiquement mais, en seconde période, entre les erreurs individuelles et la mauvaise gestion, on s'est mis en difficulté. En fin de rencontre, dès qu'on a eu un peu plus de maîtrise avec Nathan (Mbuku), Boulaye (Dia) et Moreto (Cassama), on a marqué deux buts. On avait tout pour l'emporter à mon sens", a estimé le technicien rémois, et de conclure par un message clair : "Des garçons m'ont donné raison sur mes choix d'équipes lors des matches précédents. À un moment, quand on a sa chance, il faut la saisir. Beaucoup de garçons avaient la possibilité de se montrer et d'être efficaces, ça n'a pas été le cas. J'en tiendrai compte lors des prochaines rencontres".