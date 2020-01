Reims - Guion révèle la raison de la défaite à Nîmes

Le Stade de Reims est tombé dans le piège nîmois samedi soir (2-0) lors de la 20ème journée de Ligue 1. Face à une équipe qui n'avait plus gagné depuis fin septembre en championnat, les Rémois ont été secoués par l'engagement imposé par les locaux. Maladroit dans leur réponse, les hommes de David Guion ont multiplié les fautes et ont dû terminer la rencontre à dix suite à l'exclusion de Romao. Pour l'entraîneur de Reims, la clef de cette rencontre était justement cet engagement.

"Aux Costières, l'engagement fait partie du bagage qu'il faut avoir. On a eu envie de bien faire, mais les Nîmois ont mis davantage d'engagement. On fait beaucoup de fautes dans ce match, on a manqué de lucidité et paradoxalement à 10 contre 11 après l'exclusion de Romao, on a été plus calme, on a pris le pas sur Nîmes et on a eu des situations pour égaliser. Dommage. Ce soir, on repart avec une défaite, mais aussi, ce n'est pas habituel, pas mal de joueurs avertis" a-t-il déclaré.