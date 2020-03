Reims - Jean-Pierre Caillot est pessimiste

Didier Quillot, directeur général de la LFP a déclaré hier que, conformément à la volonté de l'UEFA, l'objectif majeur serait de terminer le championnat de Ligue 1, avant le 30 juin, date à laquelle certains contrats de joueurs prennent fin. Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, a qualifié cette option d'"utopique".

Le principal argument avancé par le dirigeant rémois est le temps de récupération nécessaire aux joueurs après une si longue pause. "Un docteur était là (au conseil d'administration ndlr) et nous a expliqué qu'il fallait quinze jours de préparation à un joueur s'il s'arrêtait autant de temps (quinze jours) et au moins trois semaines si on s'arrêtait un mois." explique-t-il sur les ondes d'RMC. "Or, il faut des joueurs prêts pour affronter le rythme effréné qui nous attendra ensuite." En ce qui concerne les contrats des joueurs qui expirent fin juin 2020, Caillot est certain qu'une solution sera trouvée. "C'est quelque chose qui n'a pas été prévu juridiquement. Mais face à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. (...) Je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'on trouvera un accord". Pour le président, la Ligue 1 reprendra "en mai, au mieux".