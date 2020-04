Reims - Kamara ouvre la porte à un départ

Cette saison, Hassane Kamara s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux gauches du championnat de France. Apparu à 23 reprises en championnat avec Reims (2 buts), le natif de Saint-Denis avait reçu des propositions venues d'Espagne et d'Angleterre l'hiver dernier mais les 3 et 5 millions d'euros proposés n'avaient pas convaincu les dirigeants rémois. Cet été, il sera plus difficile pour ces derniers de retenir leur joueur de 26 ans.

Lors d'un entretien accordé au journal L'Union, le défenseur champenois a fait part de ses ambitions et son envie d'aller voir plus haut. "Comme tout compétiteur, je me dois de regarder plus haut. Mais je garde les pieds sur terre et la tête froide. À la fin de la saison, il me restera un an de contrat. Rien ne m'empêche de prolonger et de partir comme Édouard Mendy l'a fait (il a rejoint Rennes en août dernier)" a-t-il déclaré.