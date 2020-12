Reims - La déception de David Guion

Présent en conférence de presse après le match nul face à Nice (0-0), l'entraîneur de Reims David Guion a incité ses joueurs à faire plus pour se sortir de la mauvaise passe actuelle. "Je pense que le match nul est équitable, on ne méritait pas mieux. Le début de match a été pauvre car on a vu deux équipes convalescentes qui n'ont pas osé aller au bout de leur plan de jeu. On a eu beaucoup trop de déchet technique, dans presque tous les compartiments du jeu. C'est le signe des équipes convalescentes comme la nôtre. En seconde période, on a changé nos trois offensifs pour impulser de l'énergie et retrouver de la lucidité technique. Il y a eu du mieux, mais ça a été insuffisant pour faire plier les Niçois. C'est une déception mais on va se consoler avec ce point et ce clean sheet", a confié l'entraîneur des Champenois.

Déçu par le visage affiché par ses hommes, David Guion les a mis devant leur responsabilité. "On fait tout pour les mettre en confiance mais les joueurs doivent faire des progrès individuels. On connaît le classement (17e) mais on n'est qu'à la 13e journée. Avec le staff, on se concentre sur le contenu pour que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes car ils sont capables de faire beaucoup mieux", a-t-il conclu.