Reims - Le club rend hommage à Bernard Gonzalez

Le Stade de Reims a appris ce dimanche la disparition de son médecin, Bernard Gonzalez, à l'âge de 60 ans. Atteint du coronavirus, celui-ci s'est suicidé. Sous le choc, les Champenois ont rendu hommage à un homme qui était respecté de tous au sein du club.

"C’était un homme de sciences et de lettres, d’une intarissable curiosité. C’était un homme de papier, d’encre, qui vous écrivait d’une écriture raturée mais au verbe soigné. C’était une âme d’artiste, un batteur rock qui tapotait le rythme en vous prenant la tension au poignet. C’était une démarche, le cou penché, un pas toujours pressé. C’était une voiture, une vieille Saab dont les bruits d’échappement résonnaient. C’était une mallette en cuir brun, dans laquelle il naviguait malgré pléthore d’ordonnances froissées. C’était un amoureux du Stade de Reims, de son histoire et de son passé singulier. C’était un amateur du beau geste, de Michel Platini et de ses coup-francs millimétrés. C’était notre médecin, notre doc, notre « Narbé » et il restera Stadiste à jamais" a écrit le SDR.