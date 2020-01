Reims - Le groupe pour la demie face au PSG

David Guion a convoqué un groupe de dix-huit joueurs pour créer l'exploit et sortir le PSG de la Coupe de la Ligue, ce mercredi (21h) au stade des demi-finales. Le coach rémois, qui peut compter sur les retours de suspensions de Romao et Chavalerin, est toujours privé de Mathieu Cafaro sur blessure et a choisi de se passer des services de Sissoko et Mbuku, notamment. Arber Zeneli, quant à lui, est toujours en phase de reprise.

LE GROUPE DE REIMS

Lemaître, Rajkovic - Abdelhamid, Disasi, Foket, Konan, Kamara, Maresic - Cassama, Chavalerin, Dingomé, Doumbia, Kutesa, Munetsi, Romao - Dia, Donis, Suk.